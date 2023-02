Milan, Paparesta: “I rossoneri stanno andando avanti, ma non convincono”

Gianluca Paparesta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma del Milan, che a suo dire non sta convincendo

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia Mercato, Gianluca Paparesta ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi in modo particolare sul Milan . A sua detta i rossoneri, sebbene stiano andando avanti e stiano leggermente migliorando, continuano a non convincere. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Gianluca Paparesta sul momento del Milan

"Credo che le partite contro Atalanta e Tottenham saranno fondamentali per il prosieguo della stagione. L’obiettivo del club è quello di entrare in Champions League la prossima stagione. Vedo due partite molto complicate, il Milan sta andando avanti però non sta convincendo. A Monza è stato fortunato con il doppio palo, se avesse preso gol sarebbero cambiati i commenti di tutti. Il Milan deve ancora crescere".