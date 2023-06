Milan, Paganini: “Ci sarà da puntellare la rosa” | NEWS

"Penso che lavorino per rimanere tra le prime quattro. E' chiaro che c'è da capire che tipo di identità c'è nel post-Maldini e Massara. La credibilità che aveva Maldini vedremo come verrà traslata. Loftus-Cheek mi piace molto, non era scontato prenderlo, ma è un primo pezzo di una serie di pezzi che il Milan dovrà integrare. Alla fine credo che in mancanza di offerte monstre Maignan e Theo Hernandez rimarranno. Ci sarà da puntellare la rosa, soprattutto davanti. Il solo Giroud non basta". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, spunta anche Adama Traoré