Milan, Nocerino: “Kjaer mostruoso anche a Palermo. Vi spiego” / News

Milan, Nocerino esalta Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le prestazioni di Simon Kjaer dal suo arrivo al Milan hanno stupito un po’ tutti. In pochi immaginavano un impatto simile del danese, che sembra essere la migliore versione della sua carriera. Antonio Nocerino, suo compagno al Palermo, ha però spiegato che anche a quei tempi il difensore era fenomenale. Ecco le dichiarazioni dell’ex rossonero ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Beh… Sarò onesto: a Palermo, Simon era forte in questo modo. Solamente che crescendo un giocatore diventa più maturo ed acquisisce esperienza, ma anche prima era molto forte. Anzi, era più esplosivo e poteva rimanere da solo nell’uno-contro-uno, se ti lasciava un metro poi te lo riprendeva. Oggi va più di lettura, ma vi assicuro che anche prima era mostruoso“. Attenzione all’ultimo assalto di Paolo Maldini per Dominik Szoboszlai >>>