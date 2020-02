Milan, no Ibra no party: che occasione mancata

MILAN-VERONA – Se ci fossero stati dei dubbi il match di ieri pomeriggio contro l’Hellas Verona disputato a San Siro li ha spazzati via tutti. Milan ha fatto benissimo a prendere Zlatan Ibrahimovic. L’assenza del terminale offensivo rossonero nella gara di ieri si è fatta sentire davvero tanto, con la squadra di Stefano Pioli che a tratti è tornata quella di Autunno che non riesce a concretizzare ciò che costruisce.

Così non va. Per Rafael Leao e Ante Rebic doveva essere una prova di maturità, ma entrambi per motivi diversi sono rimandati. Il portoghese è impalpabile e poco attento sotto porta, il croato ci mette voglia e carattere ma a volte fa ancora troppi errori a livello tecnico. Calabria a destra rende poco – gioca al posto di Conti bloccato dalla tonsillite – e nella ripresa viene sostituito dal debuttante Alexis Saelemaekers.

Oltre allo svedese manca anche Ismael Bennacer per squalifica, e la sua assenza in mezzo al campo si sente tanto. Il suo posto viene preso da Calhanoglu che già in passato aveva mostrato di non essere il massimo in quel ruolo. Significante la statistica dei palloni toccati in questo senso: 85 per il turco e 94 per Theo Hernandez. Segno di come l’ex Bayer Leverkusen non sia il fulcro dell’azione, al contrario del laterale mancino francese.

Il momentaneo vantaggio di Faraoni – Theo non fa bene la diagonale e se lo perde – viene pareggiato dalla punizione deviata da Verre di Calhanoglu, ma nella ripresa è un monologo gialloblù fino alla espulsione di Amrabat al 23′ del secondo tempo. In precedenza la squadra di Juric aveva colpito due legni clamorosi. Nel finale il Milan prova l’arrembaggio con un uomo in più, ma il tentativo di vincerla si ferma al clamoroso legno colpito da Castillejo. Un passo falso che Pioli a fine partita ha commentato così>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android