Milan, quante alternative con Musah: i possibili ruoli dello statunitense

Tuttavia, dalle ultime amichevoli degli USA, arrivano spunti interessanti. Musah, infatti, è stato schierato come mediano davanti alla difesa, rimarcando la duttilità del centrocampista rossonero. Non dimentichiamo, poi, che lo statunitense ha anche giocato come trequartista, come ala destra e, addirittura, anche come terzino durante la sua carriera. Musah è certamente il centrocampista più eclettico a disposizione di Stefano Pioli. Un vero e proprio jolly che potrebbe essere sfruttato in modi diversi. Con le tante partite davanti, fra campionato, ChampionsLeague e Coppa Italia, insomma, Musah potrà sicuramente guadagnare un minutaggio più elevato e siamo curiosi di scoprire in quale ruolo. LEGGI ANCHE: Premio Gentleman, a Leao il miglior gol. “Il derby partita molto attesa”