Milan-Monza, la probabile formazione dei brianzoli | Serie A News

Domani sera, alle ore 18.00, andrà in scena a 'San Siro' Milan-Monza. Sarà una storica prima volta tra le due squadre in Serie A, in quanto non si sono mai affrontate nel massimo campionato nazionale. La partita sarà valida per l'11^ giornata di campionato e verrà disputata davanti a più di 70mila tifosi presenti sugli spalti del 'Meazza'. I rossoneri sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in Serie A, mentre i brianzoli vogliono ottenere un altro successo dopo il trionfo in settimana in Coppa Italia. Ecco, dunque, come potrebbe schierare la formazione Raffaele Palladino.