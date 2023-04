Milan, non una media da Champions: nel 2023 solo 24 punti in 17 partite

Con il Milan che pareggia per 1-1 contro la Roma, la media dei rossoneri non sembra essere da Champions League: 24 punti in 17 gare nel 2023

Il pareggio last minute contro la Roma aiuta il Milan a non perdere terreno sulle dirette avversarie. I 57 punti condivisi con i giallorossi di Mourinho e l' Inter permettono ai rossoneri di rimanere ancora ben saldi ad una rincorsa all'Europa che rischia di decidersi fino all'ultima giornata.

Tuttavia, i numeri non sembrano sorridere al gruppo allenato da Stefano Pioli. In questo 2023, infatti, il Milan ha raccolto solo 24 punti nelle 17 gare disputate finora in Serie A. Una media, di 1,41, che non soddisfa e che, se continuasse così, potrebbe non bastare per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.