Milan, l’ora di Calhanoglu: il turco ha la fiducia di Ibrahimovic

NEWS MILAN – Come riporta questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’ in un articolo che analizza i calciatori delle prime 7 squadre di campionato che in questa fase finale della stagione sono chiamati a dare quel qualcosa in più per migliorare il loro rendimento e di conseguenza dare una grossa mano alle rispettive squadre.

Ramsey per la Juventus, Correa per la Lazio, Sensi per l’Inter, Malinovskyi per l’Atalanta, Mkhitaryan per la Roma, Fabian Ruiz per il Napoli e, infine, Hakan Calhanoglu per il Milan. Il turco numero 10 dei rossoneri ha giocato 23 gare tutte dal 1′. Punto fermo di Gattuso lo scorso anno, di Giampaolo e Pioli quest’anno. Hakan è un giocatore che piace a chi lo allena perché lavora sempre tanto, forse troppo e non lucida abbastanza la sua lampada come potrebbe.

Coperto da Kessie e pilotato da Bennacer, Calhanoglu è quello che più di tutti i centrocampisti si trova in fase offensiva. Piedi da rifinitore e ottimo tiro dalla distanza, le qualità principali del turco che, tuttavia, deve assolutamente mostrare con maggiore continuità. E’ quello che gli chiede il Milan, ma è anche quello che gli ha chiesto Ibrahimovic perché troppo spesso allo svedese manca l’assistenza ideale per andare a segno là davanti.

In campo si trovano con naturalezza e Calha nutre anche della fiducia di Pioli, che lo ha piantato al centro del suo Milan. Ora sta a lui farsi forza con tanto credito e ricambiando mettendo finalmente in atto tutte le sue potenzialità. I gol e gli assist del nuovo Calhanoglu possono spingere il Milan nello sprint che vale l'Europa.

