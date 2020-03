Milan, la dura vita delle “Bandiere”: non solo Maldini e Boban

NEWS MILAN – La dura vita delle ‘Bandiere‘. Al Milan i ritorni non funzionano particolarmente. Vale anche per gli ex calciatori che hanno scritto la storia rossonera. Una volta tornati da dirigenti o allenatori, hanno sempre fatto male. E per molte ‘Vecchie Glorie’ non c’è stato nemmeno spazio.

Pensiamo agli allenatori: flop clamorosi, per vari motivi, quelli di Leonardo, Clarence Seedorf e Pippo Inzaghi… Leonardo è durato poco anche da dirigente al Milan. E proprio il capitolo dirigenti, ci porta agli ultimi arrivati. Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Per il croato l’avventura in rossonero è prossima a finire, ed è durata meno di una stagione praticamente. Il rapporto con Ivan Gazidis, amministratore delegato, è ormai finito. E anche l’ex capitano rossonero, Maldini, che più di tutti ha scritto la storia del Milan. Sono giorni di riflessioni per lui, che comunque potrebbe restare sino a fine stagione, e poi decidere con più calma il suo futuro.

Chi invece è a lungo nel Milan, dopo la carriera splendida da calciatore, è Franco Baresi: lo storico numero 6 milanista perà non ricopre ruoli nevralgici e decisionali all’interno del club.

Ma non è solo nel Milan che le bandiere non funzionano. Gli esempi sono in numerosi club. Pensiamo a Francesco Totti o Daniele De Rossi alla Roma. Oppure Alex Del Piero alla Juventus e Gabriel Omar Batistuta alla Fiorentina. Qualche eccezione c’è, sicuramente, per esempio Bruno Conti o Giancarlo Antognoni: ma entrambi ricoprono ruoli – con tutto il rispetto – più marginali. È vero che in Juventus e Inter ci sono Pavel Nedved e Javier Zanetti, ma anche loro non hanno ruoli particolarmente decisionali e di spicco.

