Lega Serie A, disposizioni sull’emergenza coronavirus: i dettagli

NEWS MILAN – Non solo le 21 regole da rispettare. Ci sono anche le numerose disposizioni della Lega Serie A emanate tramite un comunicato ufficiale, da rispettare per calciatori, giornalisti e addetti. Com’è noto si giocherà a porte chiuse, ma negli stadi saranno comunque presenti numerose persone.

Anzitutto è stato disposto che l’ingresso in campo delle squadre sarà senza bambini. I fotografi accredati non potranno stare a bordo campi, eccetto per quelli ufficiali dei club. In tribuna stampa si dovrà stare a distanza di 2 metri. All’ingresso dello stadio, ci sarà uno scanner per misurare la temperatura corporea.

I giornalisti delle tv dovranno utilizzare un microfono “boom” direzionale. E l’audio dallo studio, sarà ascoltato da allenatori, calciatori e dirigenti attraverso un auricolare monouso. Non ci sarà alcuna conferenza stampa post-partita, e nemmeno interviste in zona mista, se non alle tv. Nessuna ripresa negli spogliatoi. Annullate anche interviste flash da bordo campo tra primo tempo e fine partita. Di seguito ecco le disposizioni ufficiali della Lega: per scaricare il documento, clicca qui!

Intanto Stefano Pioli ha provato l’11 titolare per Milan-Genoa: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android