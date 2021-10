Milan, Kjaer presente nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro | News

Simon Kjaer, difensore danese del Milan, è presente nella lista dei trenta calciatori candidati alla vittoria del Pallone d'Oro

Una notizia che farà sicuramente piacere a Simon Kjaer, ma anche ai tifosi del Milan e non solo. Il difensore danese è stato inserito nella lista dei trenta calciatori candidati alla vittoria del Ballon d'Or, premio di France Football che premia il miglior giocatore della stagione. Un riconoscimento frutto delle grandi prestazioni offerte dal classe 1989 con la maglia rossonera, diventato perno della difesa di Stefano Pioli. Oltre a ciò, molto probabilmente, il suo gesto eroico durante l'Europeo ha influito non poco la decisione di essere nominato.