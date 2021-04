Milan, Kalulu: “Non è normale non vincere a San Siro da due mesi”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato della vittoria a San Siro, che manca da più di due mesi. Queste le dichiarazioni

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato della vittoria a San Siro, che manca da più di due mesi. Era infatti il 7 febbraio quando i rossoneri si sbarazzarono del Crotone con un netto 4-0. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "E' importante tornare a vincere in casa, non è normale non vincere una partita casalinga in due mesi. Faremo di tutto per cercare di interrompere questo digiuno, ma domenica sarà una partita dura perché il Genoa è una squadra difficile da affrontare. Stiamo lavorando duro per cercare di tornare alla vittoria in casa". Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.