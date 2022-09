Milan-Inter, Rebic scatenato in tribuna: le reazioni sono da tifoso

Tra i giocatori che il Milan non ha potuto schierare durante la splendida partita vinta contro l'Inter due giorni fa figurava anche Ante Rebic. Il giocatore croato è infatti tuttora alle prese con un infortunio, che, però non gli ha impedito di dare spettacolo dalle tribune di San Siro; come ampiamente documentato dal mondo social, l'ex Eintracht ha infatti sostenuto i suoi compagni con molta passione. Di seguito, alcuni spezzoni che immortalano Rebic comportarsi come farebbe un qualsiasi tifoso del Milan.