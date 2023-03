Milan, Impallomeni: “Questo Leao lo venderei anche a 80/90 milioni”

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, ed ha risposto ad alcune domande. Interrogato sulla possibilità di vendere Rafael Leao a 100 milioni, l'ex calciatore ha dichiarato come al momento lo lascerebbe partire anche per 80/90 milioni di euro . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Impallomeni su Rafael Leao

Sui giocatori che finora hanno deluso:"Milinkovic-Savic, ma anche Leao. O il contratto o la situazione del Milan stanno incidendo. Il Milan non sta rendendo più e davanti fa fatica. Ora a Udine mancherà Giroud e saranno problemi. Il Milan ha perso tanto lì e se non segni non fai punti. Abraham? Si danna l'anima ma per come ha strutturato la squadra Mourinho deve trovare un'associazione con Dybala".