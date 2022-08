Milan, bella vittoria contro il Vicenza ma ritorna lo spauracchio infortuni

Nonostante la bella vittoria contro il Vicenza, il Milan Campione d'Italia non può dormire sonni tranquilli. L'infortunio di Tonali preoccupa

Kenneth Malandrin

Il Corriere della Serain edicola oggi dedica grande spazio all'analisi della situazione del Milan in seguito all'amichevole contro il Vicenza.

Come spiega il quotidiano, in campo i rossoneri hanno sfoggiato una grande prestazione: dopo aver subito gol dopo circa 20 secondi, gli uomini di Pioli hanno cominciato a macinare gioco ed occasioni, arrivando a trionfare per 6-1 con le reti di Leao, Messias, Rebic (doppietta), Tomori e l'autogol di Dalmonte.

Nonostante la buona forma messa in mostra, Pioli non può dirsi totalmente soddisfatto. Infatti, durante il match sia Tonali che Messias hanno abbandonato il campo per problemi di natura fisica. Il brasiliano ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia, mentre per il numero 8 la situazione potrebbe essere più complessa. Il dolore palesato all'inguine potrebbe infatti anche essere sintomo di uno stiramento, infortunio che metterebbe fuori causa Tonali per circa un mese. In ogni caso, gli esami strumentali di domani forniranno maggiore chiarezza.

Per il Corriere della Sera, questa situazione potrebbe portare Maldini e Massara ad anticipare il colpo in mediana: se prima si voleva aspettare fine agosto per poter sfruttare un'opportunità di mercato relativa ad un giovane di prospettiva a cifre contenute, ora l'area tecnica rossonera potrebbe virare su un profilo più esperto che arriverebbe nell'immediato. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?