Milan, tifosi pazzi di Hojlund dopo la prestazione con la Lazio

Se c'è un reparto in cui il Milan sta tuttora dimostrando di fare parecchia fatica, questo è senza dubbio l'attacco. Al momento i rossoneri possono contare su tre centravanti di ruolo. Olivier Giroud è il più impiegato, ma l'età avanza anche per lui e il suo futuro al Diavolo non è ancora del tutto certo. Zlatan Ibrahimovic è tornato tra i convocati con il Torino , ma non sembra dare garanzie di tenuta fisica, mentre Divock Origi è stato sinora molto deludente.

Al di là delle voci di mercato sui possibili obiettivi del Milan, quello che è certo è che i tifosi si sono innamorati di un attaccante in particolare, Rasmus Hojlund. Il danese, in forza all'Atalanta, con la prestazione contro la Lazio ha letteralmente fatto impazzire la tifoseria rossonera. Ad impressionare è stato soprattutto uno scatto in cui è partito dietro i difensori biancocelesti per poi superarli in velocità.