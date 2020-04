Milan, gli auguri a Kakà: “Una gioia vederti in campo, un piacere festeggiarti”

NEWS MILAN – Attraverso un post sui social, il Milan ha fatto gli auguri a Ricardo Kakà che oggi – 22 aprile – compie 38 anni: ecco le belle parole del club rossonero.

“Una gioia vederti in campo, un piacere festeggiarti: tanti auguri Ricky!”, le parole del Milan scritte sui social. Il brasiliano oggi è in Brasile dove studia per diventare un dirigente in futuro. Kakà venne ceduto dal club rossonero nel 2009 al Real Madrid: ecco le parole di Galliani di quel momento>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓