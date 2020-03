Milan-Genoa, in dubbio la presenza di Maldini: ci saranno Massaro e Baresi

NEWS MILAN – Come riportato da SportMediaset è in dubbio la presenza di Paolo Maldini per domani a San Siro contro il Genoa. Il direttore dell’area tecnica era assente anche oggi alla rifinitura della squadra svolta in mattinata. Con Ivan Gazidis ci saranno Franco Baresi e Daniele Massaro, ambassador del club rossonero. L’amministratore delegato oggi ha comunicato alla squadra l’addio di Boban – in attesa dell’ufficialità – e inoltre ha confessato un’altra notizia importante: ecco di cosa si tratta>>>

