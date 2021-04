Milan-Genoa, Ballardini sorride: recuperato Czyborra | Serie A News

Buone notizie per il tecnico Davide Ballardini in vista di Milan-Genoa di domenica prossima. Recuperato Czyborra

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Milan-Genoa, gara che si giocherà domenica a San Siro. Davide Ballardini, tecnico dei liguri, può sorridere, visto che recupera l'esterno Lennart Czyborra. Il tedesco sarà titolare, con Davide Zappacosta che dovrebbe essere risparmiato a scopo precauzionale. Sul fronte opposto dovrebbe toccare a Ghiglione, visto l'assenza di Criscito per squalifica. Sicuro del posto a centrocampo KevinStrootman, che ha saltato per la squalifica l'ultima partita contro la Juventus. A proposito di Juventus: i bianconeri mettono nel mirino Donnarumma del Milan.