Milan Futuro, ufficiale l’arrivo di Balentien: ecco il comunicato ufficiale

L'esterno destro, nato nel 2006, ha giocato le ultime stagioni nel settore giovanile dell'ADO Den Haag e ora ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MILAN FUTURO NEWS
Come riportato sul sito ufficiale del Milan, i rossoneri hanno acquistato a titolo definitivo dall'ADO Den Haag le prestazioni dell'attaccante olandese, classe 2006, Cheveyo Balentien. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero.
"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Cheveyo Balentien, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
L'esterno destro, nato nel 2006, ha giocato le ultime stagioni nel settore giovanile dell'ADO Den Haag e ora ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA