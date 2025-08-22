Pianeta Milan
Milan Futuro, ufficiale l’arrivo di Balentien: ecco il comunicato ufficiale

Il Milan Futuro si assicura Balentien, talento olandese classe 2006 in arrivo dall'ADO Den Haag. Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo.
Come riportato sul sito ufficiale del Milan, i rossoneri hanno acquistato a titolo definitivo dall'ADO Den Haag le prestazioni dell'attaccante olandese, classe 2006, Cheveyo Balentien. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero.

Milan Futuro, ufficiale l'arrivo di Cheveyo Balentien

"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Cheveyo Balentien, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

L'esterno destro, nato nel 2006, ha giocato le ultime stagioni nel settore giovanile dell'ADO Den Haag e ora ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".

