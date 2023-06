Milan, futuro incerto per Eletu: rifiutato rinnovo quinquennale

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista del Milan Primavera, Victor Eletu, avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo quinquennale. Il giocatore, reduce da un ottimo Mondiale Under 20 concluso ai quarti di finale con la sua Nigeria, starebbe valutando con molta attenzione le mosse per il futuro. L'intenzione di Eletu, infatti, sarebbe quella di fare il salto di qualità il prossimo anno dopo una stagione da protagonista in Primavera e, soprattutto, dopo le ottime partite disputate in Argentina.