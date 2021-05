Milan, futuro da grande anche senza Champions: tre i motivi | News

Il futuro del Milan è garantito anche se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. L'analisi del Corriere dello Sport

Salvatore Cantone

Il Corriere dello Sport analizza il momento difficile che sta attraversando il Milan. I tifosi sono molto delusi: dopo una stagione passata tra il primo e il secondo posto, la possibilità di arrivare quinti all'ultima giornata è concreta. Se la squadra di Pioli non dovesse vincere con l'Atalanta, infatti, la Juventus avrebbe la possibilità di scavalcarla vincendo la sua partita a Bologna.

Ci sono probabilmente due motivi che hanno portato a questo crollo. Le poche vittorie in casa (soltanto tre contro Crotone, Genoa e Benevento) e l'assenza di Zlatan Ibrahimovic. Mario Mandzukic, ingaggiato proprio per sopperire all'assenza dello svedese, non è riuscito a dare il suo contributo. Insomma, i tifosi sentono la beffa vicina, ma il futuro del Milan è garantito, indipendentemente dall'ingresso in Champions League.

Elliott, infatti, è una proprietà solidissima. Il bilancio del prossimo 30 giugno si concluderà con un passivo dimezzato rispetto a quello precedente (190 milioni). Anche il monte stipendi si è abbassato, mettendo in evidenza dunque il lavoro fatto dalla società in questi mesi. Un altro aspetto molto importante è legato ai conti: il debito consolidato è di 104 milioni, ma la gran parte di questi sono stati "cartolarizzati". Cosa significa? Significa che corrispondono a fatture presentate in banca e riscosse in anticipo in modo da fare cassa.

In ogni caso, anche se dovesse esserci la qualificazione in Champions League, il mercato del Milan sarà oculato. L'obiettivo è quello di eliminare le lacune nella rosa che si sono viste in questa stagione. Tre aspetti in primo piano: acquistare un vice di Ibrahimovic; aumentare la forza e la qualità della panchina; trovare sostituti all'altezza nel caso in cui Donnarumma e Calhanoglu andassero via. Il Milan in ogni caso pensa al sostituto di Calhanoglu: ecco di chi si tratta.