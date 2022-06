Milan, effetto scudetto: è la rosa più preziosa del campionato dopo 10 anni

Il noto portale 'Transfermarkt' ha pubblicato l'ultimo aggiornamento dei valori di mercato della Serie A 2021/22 . Per quanto riguarda il Milan , la conquista dello scudetto ha fatto sì che il valore dell'intera rosa si alzasse. Ad oggi, infatti, è la squadra più preziosa del campionato e ciò non accadeva da ben dieci anni.

Dando un'occhiata ai diversi calciatori del Milan, è possibile notare come molti di loro abbiano alzato notevolmente il loro valore di mercato. Uno su tutti è RafaelLeao, il quale da dicembre a oggi è passato da un valore di 35 milioni a uno di 70 e risultata essere il giocatore più prezioso della rosa e il terzo del campionato. Upgrade anche per Pierre Kalulu, passato da 10 a 28 milioni, così come per Sandro Tonali che ha visto crescere il suo valore da 35 a 50 milioni. Stesso discorso anche per Mike Maignan che a dicembre veniva valutato 25 milioni, mentre oggi 35. Da registrare anche la crescita di Theo Hernandez che ha innalzato ulteriormente il proprio valore da 48 a 55 milioni così come Tomori che da 45 milioni adesso ne vale ben 50.