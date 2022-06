Milan, ecco il programma del weekend del settore giovanile

Come apparso sul proprio sito, il Milan ha reso noti gli impegni del settore giovanile rossonero per il prossimo weekend.

La Primavera femminile tornerà in campo per il ritorno dei Quarti di finale, ospitando il Sassuolo al Vismara forte dell'1-0 nel primo atto firmato dal gol di Selimhodzic. Derby caldo, invece, per l'U17 femminile. L'Atalanta sarà l'avversario sia degli U17 (in trasferta) che dell'U15 femminile (in casa). A riposo U16 e U15 in attesa delle Semifinali.