Milan, ecco i risultati ottenuti nel weekend dal settore giovanile

Come riportato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha reso noti i risultati ottenuti dal proprio settore giovanile nel weekend.

Obiettivo Semifinale centrato, sia per l'U16 di Abate che per l'U15 di Bertuzzo. La prima supera il Monza 1-0 e certifica il passaggio del turno dopo il 4-2 dell'andata. Vittoria anche per l'U15, che batte il Frosinone 3-2 e bissa il successo per 3-1 della gara d'andata. Per l'U16 in Semifinale ci sarà il Vicenza (con ritorno in casa), per l'U15 impegno contro la Roma, con gara d'andata al Vismara. In entrambi i casi primo calcio d'inizio il prossimo 12 giugno.