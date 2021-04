Milan, domani giorno di riposo: si riparte lunedì | PM

Domani concesso un giorno di riposo alla squadra da Pioli. Il Milan riprenderà gli allenamenti lunedì a Milanello.

Una bella vittoria per il Milan oggi, contro il Parma e contro l'arbitro. I rossoneri, a causa delle decisioni assurde di Fabio Maresca ha dovuto sforzarsi molto più del dovuto per battere i crociati. Alla fine, comunque, sono arrivati i tre punti. Anche per questo, secondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, la squadra domani potrà beneficiare di un giorno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno lunedì. Giocare una volta alla settimana è vantaggioso anche da questo punto di vista, così che si possano recuperare al meglio le energie. Dalla prossima settimana, i rossoneri prepareranno il match contro il Genoa della prossima giornata. Leggi le parole di Pioli dopo la vittoria in Parma-Milan >>>