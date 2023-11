Milan, hai visto Colombo? Il vice-Giroud ce l’avevamo in casa …

Fraseggia, fa sponde, duetta con i compagni e si mette al servizio della squadra. Colombo non può che crescere e ci si domanda se non lo avrebbe potuto fare anche al Milan. In rossonero si sarebbe ritrovato con minore spazio, questo è vero, ma avrebbe potuto godere degli insegnamenti di un attaccante come Olivier Giroud. Con i se e con i ma non si vive, soprattutto nel calcio, eppure in molti credono che contro l'Udinese di sabato, questo Colombo qui avrebbe fatto molto comodo. LEGGI ANCHE: Milan, che succede nello spogliatoio? La risposta di Bianchin (Gazzetta) >>>