Milan, Colombo: “Piatek? La sua posizione ora è precaria”

ULTIME NEWS MILAN – Attraverso i microfoni di ‘Radio Sportiva’, la giornalista de ‘Il Corriere della Sera’ Monica Colombo ha parlato della preoccupante involuzione di Krzysztof Piatek in zona gol. Ecco il suo pensiero sul polacco: “Piatek? L’anno scorso era reduce da un girone di andata strepitoso, il suo impatto al Milan fu devastante. Quest’anno però sembra la brutta copia di quel pistolero, si è un po’ immalinconito e ora la sua posizione è precaria”. Con Biglia out è previsto un rinforzo per il centrocampo? Per saperne di più, continua a leggere >>>

