Lorenzo Colombo, il Milan si gode la crescita: numeri, prezzo e prospettive

Lorenzo Colombo torna sotto i riflettori dopo la doppietta con l'Under 21. Il Milan monitora la sua crescita, ma c'è un contratto in scadenza

Francesco Aliperta

Nel match di ieri tra Italia U21 e Ucraina U21 c'è stato un assoluto protagonista. Lorenzo Colombo ha risolto un match che sembrava essersi complicato, con una doppietta nel giro di 9 minuti. L'attaccante, ora al Lecce ma ancora di proprietà del Milan, ha riportato gli azzurrini in vantaggio prima con un destro, non il suo piede preferito, preciso all'angolino e poi con un colpo di testa da rapace d'area di rigore. Nelle stesse settimane durante le quali si è alzato il polverone delle polemiche legate alla convocazione di Mateo Retegui, Lorenzo Colombo è forse l'ennesima dimostrazione che i talenti di valore sono presenti anche sul suolo italico.

I numeri di Colombo con il Lecce — Di certo non è la prima volta che vediamo il suo cognome sul tabellino dei marcatori. Il classe 2002 si sta rendendo protagonista anche con la maglia del Lecce. Nelle 25 partite disputate in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, Colombo ha messo a segno 5 gol, uno tra l'altro allo Stadio Maradona, prossimo teatro di Napoli-Milan. Il centravanti cresciuto nelle giovanili rossonere ha fornito anche 2 assist, giocando per la metà delle volte da titolare (48%).

Costo e valore di Lorenzo Colombo — Numeri buoni e in crescita, ma che necessitano chiaramente di un miglioramento, come ha onestamente dichiarato lo stesso giocatore. "So dove posso migliorare e devo farlo", ha spiegato ieri. Intanto la quotazione del suo cartellino è data in crescita da transfermarkt: il costo di Colombo ora secondo il noto portale sportivo si aggirerebbe sui 5 milioni, in crescita rispetto ai 2.2 milioni di valore attribuitogli a novembre 2022. Valori chiaramente puramente indicativi che potrebbero tranquillamente non corrispondere al reale prezzo del giocatore, in positivo o negativo.

Colombo e il prossimo calciomercato — Il Lecce, dovesse salvarsi quest'anno, potrebbe avvalersi a fine stagione del diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Tuttavia, il Milan, alla stipula del prestito, si assicurò la possibilità di un contro riscatto fissato a 3,5 milioni. Una clausola importantissima e che permetterà ai rossoneri di non perdere il giocatore per una cifra irrisoria, forte anche di un contratto che scade nel 2025. Insomma, il Milan avrà tutto il tempo e la possibilità di valutare la crescita di questo baby talento di 21 anni (appena compiuti), scegliendo per lui il percorso migliore. Venderlo ora per fare cassa non è tra le opzioni al momento contemplate da Maldini e Massara, anzi. L'obiettivo di tutti è quello di riportarlo alla base e inserirlo in Prima squadra, come centravanti del futuro. Ma per farlo servirà un boom di presenze e soprattutto gol. A lui l'onere di accorciare i tempi di questa gavetta. Fisicità, forza, potenza e senso del gol ci sono.

