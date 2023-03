Milan, Colombo ammette: “Devo ancora migliorare in tanti aspetti”

L'attaccante del Milan Lorenzo Colombo, in prestito al Lecce, ha parlato a seguito del successo dell'Italia Under 21 contro l'Ucraina

Al termine del match tra Italia e Ucraina Under 21, l'attaccante del Milan Lorenzo Colombo, in prestito al Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali della FIGC in merito agli aspetti che deve migliorare. Di seguito le sue parole.