Milan, Colantuono: “Ibrahimovic aiuterà gli altri, deve crescere in condizione”

ULTIME NEWS MILAN – Ecco le parole di Stefano Colantuono ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’ sull’impatto di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Ibrahimovic ha avuto un impatto importante, aiuterà anche gli altri. I numeri sono dalla sua. Deve crescere come condizione, poi potremo rivedere l’Ibra che tutti conosciamo. È cambiato qualcosa a livello tattico, con il 4-4-2 la squadra sembra anche più equilibrata. Piatek era stato il colpo dell’anno scorso, non so quali saranno le scelte societarie ma un giocatore come lui è sempre positivo tenerlo”. Intanto ecco le parole di Stefano Pioli sul calciomercato del Milan, continua a leggere >>>

