Milan, caso Saipem-Algeria: il presidente Scaroni è stato assolto

NEWS MILAN – Novità extra campo per il Diavolo. Stando a quanto riporta Corriere.it, il presidente del Milan Paolo Scaroni, ex patron Eni, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Milano, insieme all’azienda italiana. Il processo era quello riguardante la presunta tangente nel caso Saipem-Algeria.

Il verdetto del primo grado di sentenza è stato quindi ribaltato, per la Corte d’Appello la tangente da ben 197 milioni di euro non è mai esistita. Intanto il Milan lavora sul mercato, per il partente Suso sono tante le squadre interessate, dalla Germania pare essere arrivata un’offerta. Continua a leggere >>>

