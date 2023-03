Milan, Canovi: “Pioli allenatore vero. Grande risultato in Champions”

Dario Canovi, operatore di calciomercato, ha parlato della qualificazione del Milan in Champions e dell'allenatore Stefano Pioli

Il Milan si è qualificato per i quarti di finale della Champions League, grazie all'1-0 dell'andata e dello 0-0 del ritorno contro il Tottenham . Ecco le parole di Canovi sulla qualificazione in Champions League della squadra di Pioli .

Dario Canovi , operatore di calciomercato, ha parlato della qualificazione del Milan in Champions e dell'allenatore Stefano Pioli . Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.

"Un grande risultato. Pioli si è dimostrato ancora una volta un allenatore vero, importante. La squadra vola, complimenti a lui e al Milan". Un risultato molto importante per i rossoneri, che ora si giocheranno le loro chance, per entrare nelle migliori 4 squadre in Europa.