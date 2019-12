Milan, Brambati: “Dirigenza insufficiente. Su Piatek e Paqueta…”

ULTIME NEWS MILAN – Il procuratore sportivo Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘TMW Radio’. Ecco il suo pensiero sulla dirigenza del Milan, su Krzysztof Piatek e Lucas Paqueta: “Ho sempre detto che questa dirigenza del Milan non sa dove mettere le mani. L’equazione buon giocatore-buon dirigente non sempre funziona, hanno allontanato Gattuso che era uno dei pochi ad avere un senso in quel Milan. Poi sono andati su Giampaolo che non mi sembrava adatto per quel tipo di squadra. Mancano da tantissimo tempo in Champions, ha perso contro la squadra esempio di come si lavora. Ma quali sono i leader di questo spogliatoio? Manca la personalità e l’uomo che si prenda la responsabilità di alzare la voce”.

Su Piatek e Paqueta: “Considerando quanto hanno pagato Piatek e Paquetà, con quello che hanno dato a questo Milan, non valgono quella cifra. Quando compri dei giocatori a livello di bilancio sai che devi puntare a rivenderli bene. Questi risultati vanno a pesare anche sul bilancio, molti giocatori puoi venderli soltanto in prestito. Non mi preoccupa la classifica al livello di retrocessione, ci sono squadre peggiori”.

Di Piatek ha parlato anche un ex dirigente che lo ha avuto al Genoa: ecco le sue parole

