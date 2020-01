Milan, Bennacer su Instagram: “Continuiamo a lavorare”

ULTIME NEWS MILAN – Ismael Bennacer, centrocampista del Milan classe 1997, è stato una delle note più positive del match pareggiato contro la Sampdoria per 0-0. Ai rossoneri la vittoria manca ormai da un mese, dalla trasferta di Bologna contro i rossoblù vinta 3-2. L’algerino però, attraverso il proprio profilo Instagram, non fa drammi e indica la strada maestra per fare bene nelle prossime partite. Ecco la foto.