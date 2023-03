Milan, Antonini: “Ibra massacrava me e Abate, ma io gli rispondevo”

Luca Antonini, ex calciatore del Milan, ha raccontato un retroscena riguardante anche Zlatan Ibrahimovic e Ignazio Abate

Luca Antonini , ex difensore del Milan e ora opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni della pagina 'Cronache di Spogliatoio', raccontando un simpatico retroscena inerente gli allora compagni di squadra Ignazio Abate e Zlatan Ibrahimovic . Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Luca Antonini su Zlatan Ibrahimovic

"Ibra massacrava me ed Abate, ci insultava in ogni allenamento ed in ogni partita. Anche se magari facevamo un passaggio giusto e lui sbagliava lo stop o il movimento si incazzava con noi. Noi però lo conoscevamo ed era tutto normale, lui diceva che ci rompeva le scatole a chi sapeva che poteva migliorare, quindi è una cosa che prendevi anche con entusiasmo. Ogni tanto gli rispondevo però, perché se abbassavi troppo la testa ti massacrava ancora di più".