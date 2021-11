Milan, Ancelotti e l’Intercontinentale del 1989: “Fu una gara molto difficile”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, nell'intervista a ESPN F360, ha parlato della Coppa Intercontinentale vinta con il Milan

Carlo Ancelotti, ex giocatore del Milan e attuale allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di ESPN F360. Ancelotti, tra le tante cose, ha parlato della Coppa Intercontinentale vinta con il Milan nel 1989: "Ho un ricordo molto vivo, era una squadra molto difficile da affrontare, con un grande allenatore come Francisco Maturana. Fu una partita molto difficile che abbiamo vinto all'ultimo minuto dei tempi supplementari". Intanto è sfida alla Juventus per un calciatore.