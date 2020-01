Milan, Agresti ha i suoi dubbi: “Non mi entusiasmerei per Castillejo”

ULTIME NEWS MILAN – Contro il Cagliari è stato uno dei migliori in campo, eppure Stefano Agresti non si fida si Samu Castillejo. Il giornalista, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha espresso le sue perplessità in merito all’ex Villarreal: “Non mi entusiasmerei per un giocatore come Castillejo anche se Suso è stato uno dei calciatori più deludenti delle ultime stagioni del Milan”. Intanto il Milan è forte su un giocatore rivelazione del Verona, continua a leggere >>>

