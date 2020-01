Calciomercato Milan – I rossoneri oggi al ‘Bentegodi’ per Kumbulla

CALCIOMERCATO MILAN – Il Verona è certamente una delle sorprese di questa prima parte di stagione. Il merito è dell’allenatore e dei tanti giocatori che stanno emergendo. Uno di questi è certamente Marash Kumbulla, difensore centrale classe 2000. Secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Sky Sport’ Alessandro Alciato, il Milan oggi sarà presente al ‘Bentegodi’ per osservarlo più da vicino in occasione di Verona-Genoa. La concorrenza è però più che folta: “Kumbulla, osservato speciale. Non ci sarà il pienone al Bentegodi per la partita fra Hellas Verona e Genoa, ma ci sarà il tutto esaurito nello specchio di stadio destinato agli osservatori. Ci saranno osservatori del Chelsea, Manchester United, Southampton, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund, Betis Siviglia. Ci sarà anche mezza Serie A: Fiorentina, Atalanta, Juventus, Milan e poi tante altre squadre straniere”. Intanto ecco le condizioni del Milan per prendere Matteo Politano, continua a leggere >>>

