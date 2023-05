Milan, niente Francia per Adli: il centrocampista ha scelto l’Algeria

Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore del Milan, Yacine Adli, ha scelto di vestire la maglia dell'Algeria e non della Francia

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Milan , Yacine Adli , ha scelto di vestire la maglia dell' Algeria e non quella della Francia . Ad annunciarlo è stato Salah-Bey Abboud , vice-allenatore dell' Algeria e del ct Djamel Belmadi , intervenendo ad una trasmissione tv del canale algerino DzNews: "Yacine Adli ha scelto l'Algeria. Il giocatore ha mostrato molto interesse e voglia di unirsi a noi. Belmadi ha preferito finora che si concentrasse sul suo club, perché la sua situazione è difficile. Si unirà a noi quando tornerà al suo livello".

L'ex Bordeaux, dunque, ha voluto rinunciare alla Francia, nazionale per la quale ha fatto tutta la trafila giovanile dall'Under 16 fino all'Under 20. Adli ha anche preso parte al Mondiale Under 20 con la maglia de les blues, portando a referto 4 presenze ed un assist.