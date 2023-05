MERCATO MILAN E TOP NEWS – Piace Thuram. Origi via in estate?

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'interesse per Marcus Thuram e la possibile partenza di Divock Origi, ma anche la data del rinnovo di Rafael Leao e la firma di Marco Sportiello, oltre al rientro in gruppo in vista della Juventus di alcuni giocatori. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.