Mercato Milan – Tanganga obiettivo per la difesa: il Diavolo studia l’affondo

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan . Una volta conclusa la trattativa per Charles De Ketelaere (il giocatore è atteso a Milano nelle prossime ore), i rossoneri lavoreranno per acquistare un nuovo difensore. L'obiettivo è Japhet Tanganga del Tottenham , calciatore che ha disputato appena 23 partite negli ultimi tre anni e che reclama spazio. Ieri non ha preso parte al match amichevole contro la Roma in quanto infortunato, mentre il Milan studia la formula per acquistare il classe 1999.

L'idea di Maldini e Massara sarebbe quella di acquistare Tanganga in prestito con diritto di riscatto, anche se non è l'unico nome nella lista dei desideri del Milan. Secondo il quotidiano romano, Diallo piace ma anche lì i rossoneri vorrebbero acquistare il giocatore in prestito con diritto. Per quanto riguarda il centrocampo, resta viva ancora la pista che porta a Renato Sanches. Il PSG non ha ancora affondato il colpo e, nonostante Milan e giocatore siano distanti, fin quando la trattativa non sarà chiusa ci potrà essere ancora qualche speranza di vedere il portoghese in rossonero. Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?