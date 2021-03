Mercato Milan – Svanberg: “Un accostamento che fa piacere, vedremo”

Mercato Milan, parla Svanberg

Da diversi mesi si parla di un interesse del Milan per Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna. I rossoneri, sempre attenti ai profili giovani e talentuosi, potrebbero provare l'assalto al giocatore nella prossima estate. Nel frattempo, lo stesso Svanberg si è mostrato più che lusingato per questo accostamento ai colori rossoneri. Queste le dichiarazioni, ai microfoni di un'emittente locale, in cui strizza l'occhio al Diavolo: "L'accostamento del Milan fa piacere quando lavori bene, ma il fatto che se ne sia parlato ora non vuol dire nulla, vedremo più avanti. A fine stagione valuterò le alternative e le opportunità. Adesso gioco molto e sto bene a Bologna: e sono le cose che voglio".