Mercato Milan – Gollini post-Donnarumma? C’è anche la Roma / News

Pierluigi Gollini è uno dei nomi emersi per il mercato Milan in caso di addio di Gianluigi Donnarumma. Attenzione però alla concorrenza della Roma

Nonostante la scadenza di contratto sia ormai imminente, non c'è nessuna novità per quanto riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Per questo motivo sono iniziati a circolare i nomi presenti nella lista del Milan per il successore di Gigio. Uno tra questi risponde al profilo di Pierluigi Gollini. Attenzione però ad una possibile concorrenza concreta di un club italiano. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' nella giornata di oggi, a Trigoria, il General manager della Roma Thiago Pinto ha discusso del futuro del portiere dell'Atalanta con il suo agente Giuseppe Riso. Nella mente dei giallorossi può essere lui il sostituto del partente Pau Lopez. Isco lascia il Real Madrid: è derby di mercato tra Milan e Inter