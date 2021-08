Mercato Milan – Di Stefano: “Le ultime su Ilicic, Pobega e Florenzi”

Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: ecco le ultime su Ilicic, Pobega e Florenzi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri. Queste le parole del giornalista. "Il Milan rispetto ad altre squadre ha fatto tutto in anticipo. Sei colpi passando da Maignan a Ballo-Touré, passando per Tonali, Giroud... Cosa serve adesso? Servono tre colpi per completare l'organico. Sembra sfumato Ilicic. Non era l'obiettivo, ma un' occasione last minute. In mezzo al campo, qualora Pobega dovesse andare via, arriverebbe un quarto centrocampista dietro Kessié, Bennacer e Tonali. Proseguono in sottotraccia, attraverso Alessandro Lucci, i contatti per Florenzi. La differenza tra Dalot e Florenzi è che Dalot avrebbe fatto l'alternativa a Calbria, mentre se arriva uno come Florenzi, il Milan cresce a livello internazionale. Non so se giocherà titolare: ci sono giocatori come Theo Hernandez e Calabria che hanno fatto benissimo. Florenzi può giocare come terzino, esterno alto, quarto di destra a centrocampo. Può essere il calciatore giusto. Il Milan apre al prestito con diritto, la Roma vuole cederlo in prestito con obbligo di riscatto".