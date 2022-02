Calciomercato Milan – Botman, incontro in corso con Maldini e Massara | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: agenti di Sven Botman sono a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera

Sven Botman è il vero obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Come vi abbiamo anticipato, sembra essere molto vicino l'arrivo del difensore in rossonero. A tal proposito, così come appreso dalla nostra redazione, da pochi minuti sono arrivati a Casa Milan i rappresentanti dell'agenzia Muy Manero, cioè quella che cura gli interessi dell'olandese.