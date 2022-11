Mercato Milan – Bennacer, svolta clamorosa: Enzo Raiola è il nuovo agente

Svolta improvvisa per Ismael Bennacer che potrebbe cambiare le carte in tavola per il rinnovo con il Milan. Enzo Raiola è il suo nuovo procuratore

Renato Panno

Oltre al calciomercato, che aprirà tra poco più di un mese, il Milan sta lavorando incessantemente sui rinnovi di Rafael Leao e Ismael Bennacer. Ovviamente quello del portoghese appare il più complicato per la caratura del giocatore, già richiesto da diversi top club europei, ma per l'algerino arriva una notizia che potrebbe rivelarsi una doccia fredda non di poco conto per il club rossonero.

Bennacer cambia agente — Stando a quanto riferisce 'Calciomercato.com' Bennacer avrebbe lasciato il suo procuratore storico Sissoko da un mese e mezzo per affidarsi a Enzo Raiola. Era il primo a parlare con Paolo Maldini per il prolungamento dell'algerino, ma adesso le carte in tavola potrebbero decisamente cambiare. Ritorno di fiamma per il centrocampista della Serie A: le ultime news di mercato sul Milan