Mercato Milan – Fatta per Bakayoko all’Adana: giovedì potrebbe firmare

Tiemoue Bakayoko diventerà un nuovo calciatore dell'Adana Demirspor. Stando a quanto riferisce Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il centrocampista si trasferirà alla corte di Vincenzo Montella. Il Chelsea e il club turco hanno trovato l'accordo, con il calciatore che firmerà un contratto fino al 2026 e percepirà uno stipendio sui 3 milioni di euro l'anno. I 'blues' godranno, tra l'altro, di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, mentre per la giornata di domani è prevista la risoluzione del prestito tra il Milan e Bakayoko. L'ex Monaco, dunque, potrebbe volare in Turchia giovedì per firmare il contratto con l'Adana Demirspor.