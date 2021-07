Mercato Milan – Accordo raggiunto con Bondo ma manca l’intesa col Nancy

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan ha trovato l'accordo con Warren Bondo: adesso c'è da trovare l'intesa col Nancy

Come già riferito precedentemente, oggi gli agenti di Warren Bondo hanno incontrato i dirigenti del Milan presso la sede di via Aldo Rossi. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il ragazzo e la società rossonera hanno trovato un accordo per tre anni, in quanto essendo minorenne non può firmare un contratto più lungo. Se la distanza con il giovane centrocampista è nulla, non si può dire la stessa cosa con il Nancy, club che ne detiene il cartellino. La squadra francese vorrebbe incassare almeno due milioni di euro da una sua vendita, mentre l'offerta del Milan è al momento ferma a 700 mila euro. La sensazione, però, è che alla fine l'affare si farà e si accontenterà la volontà del talento francese. Intanto ecco le Top News di giornata sul calciomercato del Milan: le ultime su Vlasic, Ballo-Touré e Bakayoko