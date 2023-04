Maccarone: “Il Milan viene da una bella vittoria, ma l’Empoli è rognoso”

Massimo Maccarone, ex giocatore dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida tra il Milan e gli azzurri

In vista del match che andrà in scena allo stadio San Siro alle ore 21:00 di oggi, venerdì 7 aprile, tra Milan ed Empoli, l'ex attaccante del club toscano Massimo Maccarone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW. L'attuale allenatore del Ghiviborgo ha sostenuto come il Diavolo venga da un successo importante, ma allo stesso tempo l'undici di Paolo Zanetti sia rognoso da affrontare. Di seguito le sue parole a riguardo.